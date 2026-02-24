Elmos Semiconductor Aktie
|138,40EUR
|10,00EUR
|7,79%
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
Elmos Semiconductor Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 und auch der Ausblick auf 2026 hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Malte Schaumann am Dienstag. Beim Barmittelzufluss hätten sich die Leverkusener aber höhere Ziele gesetzt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
145,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
137,80 €
|
Abst. Kursziel*:
5,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
138,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,77%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
10:33
|ROUNDUP: Chipkonzern Elmos erwartet stärkeres Wachstum - Kurssprung (dpa-AFX)
|
09:51
|AKTIE IM FOKUS: Elmos auf Rekordhoch nach Zahlen und Ausblick (dpa-AFX)
|
09:30
|Freundlicher Handel: TecDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:30
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07:43
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Erneuter Umsatzrekord in 2025 mit hervorragender Cash-Performance – Starker Ausblick für 2026 (EQS Group)
|
07:43