HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Elmos auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die angekündigte Kooperation des Halbleiterherstellers mit dem IT-Sicherheitsunternehmen ID Quantique zur Entwicklung der weltkleinsten Quanten-Zufallszahlengenerator-Lösung (QRNG) nehme sich der zunehmenden Gefahren beim autonomen Fahren durch Fortschritte im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) an, schrieb Analyst Finn Kemper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei wichtig, da fast alle modernen Autos mit Softwaresystemen diese Technologien nutzten./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2025 / 07:58 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2025 / 08:00 / MEZ





