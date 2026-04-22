EssilorLuxottica Aktie

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WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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22.04.2026 19:45:52

EssilorLuxottica Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Auf konstanter Währungsbasis habe der Brillen- und Luxusgüterkonzern im ersten Quartal ein Wachstum leicht über den Erwartungen erzielt, was vor allem an den Geschäften im Raum Asien-Pazifik liege, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf berichteter Basis seien die Erwartungen erfüllt worden./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:40 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
320,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
202,60 € 		Abst. Kursziel*:
57,95%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
198,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61,29%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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