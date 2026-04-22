EssilorLuxottica Aktie
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WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Auf konstanter Währungsbasis habe der Brillen- und Luxusgüterkonzern im ersten Quartal ein Wachstum leicht über den Erwartungen erzielt, was vor allem an den Geschäften im Raum Asien-Pazifik liege, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf berichteter Basis seien die Erwartungen erfüllt worden./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 12:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
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Unternehmen:
EssilorLuxottica
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
320,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
202,60 €
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Abst. Kursziel*:
57,95%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
198,40 €
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Abst. Kursziel aktuell:
61,29%
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Analyst Name::
Piral Dadhania
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KGV*:
-