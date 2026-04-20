NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 250 auf 185 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. In den vergangenen zwei Jahren sei es die vorherrschende Meinung gewesen, dass der Brillenkonzern im Bereich der intelligenten Brillen über Wachstumschancen verfüge, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Studie. Er teile diese Vision nicht, denn als Marktführer im traditionellen Brillengeschäft habe das Unternehmen in Zeiten der Umwälzung viel zu verlieren. Solca reduzierte den Bewertungsmultiplikator./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.