EssilorLuxottica Aktie

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WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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20.04.2026 15:17:12

EssilorLuxottica Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 250 auf 185 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. In den vergangenen zwei Jahren sei es die vorherrschende Meinung gewesen, dass der Brillenkonzern im Bereich der intelligenten Brillen über Wachstumschancen verfüge, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Studie. Er teile diese Vision nicht, denn als Marktführer im traditionellen Brillengeschäft habe das Unternehmen in Zeiten der Umwälzung viel zu verlieren. Solca reduzierte den Bewertungsmultiplikator./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
208,10 € 		Abst. Kursziel*:
-11,10%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
208,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,40%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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