EssilorLuxottica Aktie
|187,00EUR
|-3,55EUR
|-1,86%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 320 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Optikkonzern habe im ersten Quartal besser als befürchtet abgeschnitten, schrieb Hassan Al-Wakeel am Freitag. Der Fokus rücke bereits auf das zweite Halbjahr. Dann rechnet der Experte mit einer anziehenden Dynamik./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
193,85 €
|
Abst. Kursziel*:
54,76%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
187,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60,43%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|24.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|23.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|23.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|23.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|23.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|23.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|23.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.04.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|18.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|12.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|187,00
|-1,86%
