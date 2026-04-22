EssilorLuxottica Aktie

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WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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22.04.2026 20:24:08

EssilorLuxottica Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach der Vorlage von Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel stellte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Frage, ob ein erwartungsgemäßer Quartalsbericht des Brillen- und Luxusgüterkonzerns den Anlegern ausreiche. Er vermutet "Ja" als Antwort. Investoren hätten ihre Erwartungen niedriger angesetzt als der Konsens und so sollten die Nachrichten bei ihnen gut ankommen. Er sieht in der Aktie weiterhin eine vielversprechende Anlagechance./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:50 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
320,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
202,60 € 		Abst. Kursziel*:
57,95%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
198,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61,29%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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