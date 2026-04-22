EssilorLuxottica Aktie

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WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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22.04.2026 21:14:13

EssilorLuxottica Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Das erste Quartal sei rundum solide gewesen, zog Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein erstes Fazit. Der Zwischenbericht habe weitgehend den Erwartungen entsprochen. Der Brillen- und Luxusgüterkonzern habe sein prozentual zweistelliges Wachstumsprofil bestätigt. Der jüngste Ausverkauf der Aktien aus Sorge vor neuem Wettbewerb sei übertrieben. In dem Kursniveau sieht er eine Einstiegschance./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:19 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
335,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
202,60 € 		Abst. Kursziel*:
65,35%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
192,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
74,39%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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