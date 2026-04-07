FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik von 13 auf 15 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Virginie Boucher-Ferte geht laut ihrer am Dienstag vorliegenden Einschätzung davon aus, dass das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns im ersten Quartal um 18 Prozent zum Vorjahr gesunken ist, womit sie etwas über der Konsenserwartung und der Unternehmensprognose liegt./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,91%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,77%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Analysen zu Evonik AG
|08:34
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Evonik Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.03.26
|Evonik Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
