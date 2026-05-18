Evonik Aktie

17,80EUR 0,05EUR 0,28%
Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.05.2026 09:29:11

Evonik Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik von 15 auf 16 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Virginie Boucher-Ferte erhöhte ihre operativen Gewinnschätzungen für 2026 nach den Zahlen des Chemiekonzerns für das erste Quartal. Damit reflektiert sie auch die erwartet starke Entwicklung im zweiten Jahresviertel, wie sie in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Hold
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
17,73 € 		Abst. Kursziel*:
-9,76%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
17,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,11%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Evonik AG

mehr Nachrichten