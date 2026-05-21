Evonik Aktie

16,85EUR -0,18EUR -1,06%
Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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21.05.2026 06:28:17

Evonik Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik von 17 auf 18 Euro angehoben, die seit März deutlich erholten Aktien aber von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Anil Shenoy hält die Bewertung nun für fair, wie er am Mittwoch schrieb. Der Ergebnisauftrieb durch die Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs sei eingepreist./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 14:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Equal Weight
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
16,95 € 		Abst. Kursziel*:
6,19%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
16,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,82%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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