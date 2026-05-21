Evonik Aktie
|16,85EUR
|-0,18EUR
|-1,06%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik von 17 auf 18 Euro angehoben, die seit März deutlich erholten Aktien aber von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Anil Shenoy hält die Bewertung nun für fair, wie er am Mittwoch schrieb. Der Ergebnisauftrieb durch die Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs sei eingepreist./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 14:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
16,95 €
|
Abst. Kursziel*:
6,19%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
16,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,82%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
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