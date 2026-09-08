Deutsche Börse Aktie

278,30EUR -1,30EUR -0,46%
Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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08.09.2026 08:47:47

Deutsche Börse Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 312 auf 322 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die wichtigsten Finanzkennziffern hätten sich in den ersten zwei Monaten des dritten Quartals gut entwickelt, schrieb Andreas Pläsier in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er hob seine Schätzungen für den Bördenbetreiber um rund ein Prozent an./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
322,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
281,20 € 		Abst. Kursziel*:
14,51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
278,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,70%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Deutsche Börse AG 277,60 -0,72% Deutsche Börse AG

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10:14 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10:10 Novartis Sell Deutsche Bank AG
09:39 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
09:25 EVN kaufen Erste Group Bank
08:47 Deutsche Börse Buy Warburg Research
08:22 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
08:21 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
08:20 Roche Overweight Barclays Capital
08:19 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
08:19 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
08:16 Novartis Equal Weight Barclays Capital
08:15 GSK Underweight Barclays Capital
08:15 arGEN-X Overweight Barclays Capital
08:14 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
08:09 Merck Equal Weight Barclays Capital
08:08 Bayer Overweight Barclays Capital
07:41 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:16 Fresenius Buy UBS AG
07:07 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:06 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 SAP Neutral UBS AG
07:04 ASML NV Buy UBS AG
06:52 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:49 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:36 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
07.09.26 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 Unilever Outperform Bernstein Research
07.09.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Danone Outperform Bernstein Research
07.09.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
07.09.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
07.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 ASOS Equal Weight Barclays Capital
07.09.26 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.09.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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