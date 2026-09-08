Deutsche Börse Aktie
|278,30EUR
|-1,30EUR
|-0,46%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 312 auf 322 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die wichtigsten Finanzkennziffern hätten sich in den ersten zwei Monaten des dritten Quartals gut entwickelt, schrieb Andreas Pläsier in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er hob seine Schätzungen für den Bördenbetreiber um rund ein Prozent an./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
322,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
281,20 €
|
Abst. Kursziel*:
14,51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
278,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,70%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Deutsche Börse auf 322 Euro; 'Buy' (dpa-AFX)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter (finanzen.at)
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09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
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09:28
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07.09.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
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04.09.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
04.09.26
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04.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:47
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:47
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.07.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|277,60
|-0,72%
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:14
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|08:47
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|08:22
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:21
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|08:20
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|08:19
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|08:19
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08:15
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:15
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|08:14
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|08:09
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|08:08
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:07
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|SAP Neutral
|UBS AG
|07:04
|ASML NV Buy
|UBS AG
|06:52
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.