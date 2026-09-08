FUCHS Aktie
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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Angelina Glazova passte am Montag ihr Bewertungsmodell für den Schmierstoffhersteller an die jüngsten Markt- und Wechselkursentwicklungen an. Mit Blick auf die anstehenden Drittquartalszahlen sieht sie das Unternehmen auf Kurs in Richtung des oberen Endes der Jahreszielspannen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 19:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42,58 €
|
Abst. Kursziel*:
15,08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
42,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,35%
|
Analyst Name::
Angelina Glazova
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
04.09.26
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04.09.26
|MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FUCHS SE VZ-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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03.09.26
|FUCHS-Aktie steigt nach Kepler-Hochstufung auf höchsten Stand seit Oktober (dpa-AFX)
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03.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX notiert im Plus (finanzen.at)
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03.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
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02.09.26
|MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
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01.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
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Analysen zu FUCHS SE VZ
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|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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