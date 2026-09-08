Fraport Aktie
|61,00EUR
|0,05EUR
|0,08%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall sieht in der europäischen Infrastrukturbranche enormes Wertpotenzial, wie sie in ihrem Ausblick auf das zweite Halbjahr schrieb. Das Timing einer Neubewertung sei allerdings ungewiss. Bei Fraport dürften sich die Anleger nach der Underperformance der Aktien vor allem auf Cashflow-Belebung konzentrieren. Zudem wären die Papiere der Frankfurter klarer Profiteur jeglicher Waffenstillstands-Neuigkeiten./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 20:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
81,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
61,50 €
|
Abst. Kursziel*:
31,71%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
61,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,79%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
01.09.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fraport-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
28.08.26
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
28.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
27.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
26.08.26
|XETRA-Handel: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu Fraport AG
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|13.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|13.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10.08.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|61,00
|0,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:16
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:07
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|SAP Neutral
|UBS AG
|07:04
|ASML NV Buy
|UBS AG
|06:52
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|E.ON Buy
|UBS AG
|07.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research