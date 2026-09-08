Deutsche Bank Aktie
|35,35EUR
|-0,16EUR
|-0,45%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Bank mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Overweight" belassen. Kian Abouhossein erhöhte am Montag für Deutsche Bank und Commerzbank die Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie der beiden kommenden Jahren. Er verwies auf seine angehobenen Annahmen für den Zinsüberschuss infolge wohl steigender Zinsen im Euroraum./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 19:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
35,40 €
|
Abst. Kursziel*:
15,80%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
35,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,98%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
07.09.26
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
07.09.26
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
07.09.26
|Deutsche Bank erzielt Vergleich mit Ex-Manager (Spiegel Online)
|
07.09.26
|Deutsche Bank settles €152mn lawsuit with former executive (Financial Times)
|
07.09.26
|Deutsche Bank legt Rechtsstreit mit Ex-Mitarbeiter bei (Dow Jones)
|
07.09.26
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Deutsche Bank - 'Buy' (dpa-AFX)
|
07.09.26
|Analyse: So bewertet Warburg Research die Deutsche Bank-Aktie (finanzen.at)
|
04.09.26
|DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|07:06
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07:06
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07:06
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|35,38
|-0,37%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:16
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:07
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|SAP Neutral
|UBS AG
|07:04
|ASML NV Buy
|UBS AG
|06:52
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|E.ON Buy
|UBS AG
|07.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research