UBS Aktie

46,94EUR -0,15EUR -0,32%
UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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08.09.2026 06:31:46

UBS Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für UBS von 46 auf 50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Schweizer Geldhauses steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank sowie im "Top Picks Portfolio" der europäischen Banken. Kian Abouhossein hob am Montag seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie der Jahre bis 2028 an. Er verwies auf die gestiegenen Kurse an den Finanzmärkten, welche der Vermögensverwaltung zugutekämen. Zudem erhöhte er mit Blick auf die gute Integration der übernommenen Credit Suisse seine Bewertungsmultiplikatoren./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 17:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Overweight
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
46,82 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
44,36 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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31.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
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18.08.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

UBS 47,07 -0,04% UBS

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07:06 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
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07:04 ASML NV Buy UBS AG
06:52 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:49 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:36 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
07.09.26 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 Unilever Outperform Bernstein Research
07.09.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Danone Outperform Bernstein Research
07.09.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
07.09.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
07.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 ASOS Equal Weight Barclays Capital
07.09.26 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.09.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.09.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.09.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
07.09.26 Infineon Buy Warburg Research
07.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.09.26 E.ON Buy UBS AG
07.09.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
07.09.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
07.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
04.09.26 OMV verkaufen Barclays Capital
04.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
04.09.26 Engie Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
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