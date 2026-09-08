VINCI Aktie
|113,05EUR
|-0,80EUR
|-0,70%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 143 auf 142 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall sieht in der europäischen Infrastrukturbranche enormes Wertpotenzial, wie sie am Montag in ihrem Ausblick auf das zweite Halbjahr schrieb. Das Timing einer Neubewertung sei allerdings ungewiss. Bei Vinci werde das Autobahngeschäft in Frankreich aktuell beim Aktienkurs wieder komplett außer Acht gelassen. Mehr politische Klarheit und bessere Verkehrszahlen seien aber nötig, um dies zu ändern./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 20:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Neutral
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
142,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
113,70 €
|
Abst. Kursziel*:
24,89%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
113,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,61%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
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|VINCI Neutral
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|02.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|02.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|VINCI Buy
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Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|113,25
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|07:05
|SAP Neutral
|UBS AG
|07:04
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|06:52
|FedEx Overweight
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|06:49
|UniCredit Overweight
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|06:46
|Scout24 Buy
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|06:39
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|E.ON Buy
|UBS AG
|07.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research