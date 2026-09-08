LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GSK von 1900 auf 1800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. GSK ist für Gordon der schwächste Pharmariese. Der Neubewertungsschwung durch den neuen Konzernchef sei vorüber und 2027 werde ziemlich ruhig. Zudem kämen die Briten der HIV-Patentklippe immer näher./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT



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