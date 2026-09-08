ING Group Aktie
|31,89EUR
|-0,10EUR
|-0,31%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 33,10 auf 36,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee schraubte am Montag ihre Prognosen für den Zinsüberschuss sowie daraus resultierend das bereinigte Ergebnis je Aktie in den zwei kommenden Jahren etwas nach oben. Zudem verwies sie auf ihre angehobenen Bewertungsmultiplikatoren./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 17:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Overweight
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
36,30 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
32,08 €
|
Abst. Kursziel*:
13,14%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
31,89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,85%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ING Group
Analysen zu ING Group
|06:39
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|06:39
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|06:39
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|32,02
|0,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:16
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:07
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|SAP Neutral
|UBS AG
|07:04
|ASML NV Buy
|UBS AG
|06:52
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|E.ON Buy
|UBS AG
|07.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research