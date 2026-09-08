Sartorius vz. Aktie
|236,00EUR
|3,90EUR
|1,68%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 260 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Sartorius und die Tochter Sartorius Stedim Biotech zählen zu Gordons Favoriten im Life-Science-Bereich. Er setzt auf eine Neubewertung im Zuge der Erholung des Equipment-Geschäfts./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
233,20 €
|
Abst. Kursziel*:
28,64%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
236,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,12%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
07.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
07.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
07.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX freundlich (finanzen.at)
|
07.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX im Plus (finanzen.at)
|
07.09.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
07.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
04.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
04.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|08:19
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.07.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|233,40
|0,56%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:47
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|08:22
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:21
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|08:20
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|08:19
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|08:19
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08:15
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:15
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|08:14
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|08:09
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|08:08
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:07
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|SAP Neutral
|UBS AG
|07:04
|ASML NV Buy
|UBS AG
|06:52
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.