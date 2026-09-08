UniCredit Aktie
|83,60EUR
|-0,35EUR
|-0,42%
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
08.09.2026 06:49:34
UniCredit Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Analystin Delphine Lee nahm am Montag nur geringfügige Änderungen an ihren Schätzungen für die italienische Bank vor./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 17:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
94,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
83,80 €
|
Abst. Kursziel*:
12,17%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
83,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,44%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
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04.09.26
|Commerzbank-Aktie tiefer: Hessens Ministerpräsident Rhein spricht mit UniCredit-Chef über Übernahme (dpa-AFX)
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04.09.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag fester (finanzen.at)
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04.09.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
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04.09.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
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04.09.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag stärker (finanzen.at)
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04.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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Analysen zu UniCredit S.p.A.
|06:49
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|83,60
|-0,42%
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|07:16
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:07
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|SAP Neutral
|UBS AG
|07:04
|ASML NV Buy
|UBS AG
|06:52
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|E.ON Buy
|UBS AG
|07.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research