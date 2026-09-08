Scout24 Aktie

75,15EUR 0,10EUR 0,13%
Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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08.09.2026 06:46:18

Scout24 Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Scout24 von 103,50 auf 102,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne ist optimistischer geworden hinsichtlich der Auswirkungen der Agentischen KI auf die europäischen Internetportal-Betreiber, wie er am Montag schrieb. Er geht nunmehr davon aus, dass sie kräftig von ihr profitieren können. Er spricht von einer "Agentischen Zukunft". Thorne geht davon aus, dass Scout24 und die neu zum Kauf empfohlene Autotrader Group die Neubewertung anführen werden./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 17:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Buy
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
102,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75,60 € 		Abst. Kursziel*:
35,58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,39%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Scout24

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10.08.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Scout24 Kaufen DZ BANK
07.08.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

Scout24 75,15 0,13% Scout24

Aktuelle Aktienanalysen

07:39 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:16 Fresenius Buy UBS AG
07:07 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:06 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 SAP Neutral UBS AG
07:04 ASML NV Buy UBS AG
06:52 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:49 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:36 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
07.09.26 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 Unilever Outperform Bernstein Research
07.09.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Danone Outperform Bernstein Research
07.09.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
07.09.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
07.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 ASOS Equal Weight Barclays Capital
07.09.26 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.09.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.09.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.09.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
07.09.26 Infineon Buy Warburg Research
07.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.09.26 E.ON Buy UBS AG
07.09.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
07.09.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
07.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
04.09.26 OMV verkaufen Barclays Capital
04.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
04.09.26 Engie Market-Perform Bernstein Research
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