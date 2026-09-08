Scout24 Aktie
|75,15EUR
|0,10EUR
|0,13%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Scout24 von 103,50 auf 102,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne ist optimistischer geworden hinsichtlich der Auswirkungen der Agentischen KI auf die europäischen Internetportal-Betreiber, wie er am Montag schrieb. Er geht nunmehr davon aus, dass sie kräftig von ihr profitieren können. Er spricht von einer "Agentischen Zukunft". Thorne geht davon aus, dass Scout24 und die neu zum Kauf empfohlene Autotrader Group die Neubewertung anführen werden./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 17:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
102,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75,60 €
|
Abst. Kursziel*:
35,58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,39%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
|
07.09.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
07.09.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
07.09.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX startet im Minus (finanzen.at)
|
07.09.26
|DAX aktuell: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
04.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
04.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.09.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG (EQS Group)
|
04.09.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG (EQS Group)
Analysen zu Scout24
|10.08.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|75,15
|0,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:39
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:07
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|SAP Neutral
|UBS AG
|07:04
|ASML NV Buy
|UBS AG
|06:52
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|E.ON Buy
|UBS AG
|07.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research