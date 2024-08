NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 468 Euro belassen. Gegenwind für den Luxus-Sportwagenhersteller im zweiten Halbjahr könne von einigen Faktoren, über die Investoren womöglich hinwegsähen, mehr als abgefedert werden, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Darunter seien beispielsweise die Auslieferungen des Modells SF90XX, mehr Personalisierung und die Kontrolle des Managements über die Ausgaben für Forschung und Entwicklung./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2024 / 16:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2024 / 16:20 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.