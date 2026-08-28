RWE Aktie
|58,70EUR
|1,06EUR
|1,84%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RWE von 68,50 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Fisher bezog am Donnerstag die jüngst erhöhten Ziele der Essener mit ein. Insgesamt sieht er eine gute Berechenbarkeit und Triebfedern bis über 2031 hinaus./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56,76 €
|
Abst. Kursziel*:
26,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,66%
|
Analyst Name::
Andrew Fisher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
27.08.26
|EQS-CMS: Announcement in accordance with Article 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Article 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 (EQS Group)
|
27.08.26
|EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 (EQS Group)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
26.08.26
|XETRA-Handel: DAX am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
26.08.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX in Grün (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|07:04
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|07:04
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|07:04
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|58,70
|1,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:37
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:36
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:34
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|08:12
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08:10
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|07:05
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|07:05
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|TRATON Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|27.08.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|EVN buy
|Baader Bank
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Flughafen Wien neutral
|Erste Group Bank
|27.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|27.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK