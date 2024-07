HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Broker biete attraktives Wachstum und dies zu einer günstigen Aktienbewertung, schrieb Analyst Christoph Greulich in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Dies sei kürzlich durch die veröffentlichten Handelsstatistiken für Juni untermauert worden. Während die Aktie mit einem 30-prozentigen Abschlag zu den wichtigsten Mitbewerbern gehandelt werde, gebe es bei den diesjährigen Zielsetzungen und Konsenserwartungen Spielraum für positive Überraschungen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2024 / 16:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



