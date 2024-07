NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Flatexdegiro von 14 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse gab in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Ausblick auf die Ergebnisse des zweiten Quartals, in dem es wohl erstmals seit zwei Jahren wieder ein Wachstum bei den Trades gegeben habe. Dies stütze seine Erwartung, dass der Online-Broker in diesem Jahr gewinnseitig die Wende schafft. Eine Zielanhebung im Jahresverlauf sei wahrscheinlich. Mit dem erhöhten Kursziel sieht sich Comtesse im Analysten-Universum ganz oben./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / 12:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2024 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.