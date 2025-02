HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Formycon zwar von 102 auf 42 Euro eingestampft, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Aussagen des Biosimilar-Herstellers zu mehreren Produktkandidaten belegten ein enttäuschendes Preisumfeld in den USA und hätten ihn zu einer deutlichen Senkung seiner Ergebnisschätzungen (EPS) veranlasst, schrieb Analyst Benjamin Thielmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Barmittelzufluss sollte allerdings durch vorzeitig beendete klinische Studien für ein weiteres Produkt Rückenwind bekommen, begründete der Experte seine beibehaltene Kaufempfehlung./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2025 / 17:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.