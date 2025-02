NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Formycon mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Alistair Campbell schrieb am Montagmorgen nach mehreren Ankündigungen zu Wirkstoffen, dass voraussichtlich erforderliche Abschreibungen auf das Nachahmermedikament FYB202 von größter Bedeutung seien. Ein aggressiveres Preisumfeld in den USA sei für den Biosimilar-Hersteller ein Rückschlag./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2025 / 03:13 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2025 / 03:13 / EST



