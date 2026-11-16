freenet Aktie
|24,36EUR
|-0,10EUR
|-0,41%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Kundenzuwächse und strategische Entwicklungen erzeugten ein beruhigendes Bild, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar nach dem jüngsten Quartalsbericht./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Buy
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,70 €
|
Abst. Kursziel*:
17,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,05%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu freenet AG
|
09:28
|Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu freenet AG
|09:41
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|09:41
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|09:41
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|12.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|24,36
|-0,41%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:57
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:59
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|08:57
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|08:07
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|WACKER CHEMIE Overweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Telefonica Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Siemens Healthineers Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|13.11.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|ProCredit Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK