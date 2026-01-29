Fresenius Aktie

47,16EUR -0,65EUR -1,36%
Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 07:33:53

Fresenius SECo Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 53,60 Euro auf "Overweight" belassen. Nach einem Unternehmenskontakt verglich Analyst David Adlington am Mittwochabend seine Schätzungen - auch mit dem aktuellen Konsens. Für 2026 erwartet er ein anziehendes operatives Ergebnis bei der Tochter Kabi dank neuer Biopharma-Produkte, sowie eine fortgesetzte Margenausweitung bei Helios./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
53,60 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
47,72 € 		Abst. Kursziel*:
12,32%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
47,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,66%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

mehr Analysen
07:33 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 Fresenius Buy UBS AG
22.01.26 Fresenius Buy UBS AG
20.01.26 Fresenius Buy UBS AG
15.01.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 47,16 -1,36% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Aktuelle Aktienanalysen

08:24 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
08:23 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
08:23 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:39 Meta Platforms Buy UBS AG
07:39 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:38 ASML NV Overweight Barclays Capital
07:36 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:34 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:33 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:32 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:29 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:41 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
06:35 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:33 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:12 Tesla Outperform RBC Capital Markets
06:10 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
28.01.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
28.01.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
28.01.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
28.01.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
28.01.26 ASML NV Halten DZ BANK
28.01.26 WACKER CHEMIE Verkaufen DZ BANK
28.01.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 Boeing Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.01.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
28.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
28.01.26 PUMA Outperform Bernstein Research
28.01.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
28.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
28.01.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
28.01.26 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.01.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 HENSOLDT Equal-weight Morgan Stanley
28.01.26 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
28.01.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
28.01.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
28.01.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
28.01.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen