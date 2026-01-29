Fresenius Aktie
|47,16EUR
|-0,65EUR
|-1,36%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 53,60 Euro auf "Overweight" belassen. Nach einem Unternehmenskontakt verglich Analyst David Adlington am Mittwochabend seine Schätzungen - auch mit dem aktuellen Konsens. Für 2026 erwartet er ein anziehendes operatives Ergebnis bei der Tochter Kabi dank neuer Biopharma-Produkte, sowie eine fortgesetzte Margenausweitung bei Helios./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
53,60 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47,72 €
|
Abst. Kursziel*:
12,32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
47,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,66%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
28.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt zum Ende des Mittwochshandels ab (finanzen.at)
|
28.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
28.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
28.01.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochmittag stärker (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in Frankfurt: DAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.01.26
|EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.01.26
|EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|07:33
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.24
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|47,16
|-1,36%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:39
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|07:39
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:38
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:41
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:35
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:12
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|06:10
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Boeing Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|HENSOLDT Equal-weight
|Morgan Stanley
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|28.01.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.