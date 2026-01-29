Fresenius Aktie
|46,91EUR
|-0,90EUR
|-1,88%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit einem soliden Jahresabschluss der Bad Homburger, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Für 2026 dürften sie sich wie gewohnt konservative Ziele setzen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46,67 €
|
Abst. Kursziel*:
19,99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46,91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,38%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
28.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt zum Ende des Mittwochshandels ab (finanzen.at)
|
28.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
28.01.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochmittag stärker (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in Frankfurt: DAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.01.26
|EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
28.01.26
|EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|12:39
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|07:33
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|12:39
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|07:33
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|12:39
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|07:33
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.24
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|46,90
|-1,90%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:39
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:38
|GEA Buy
|UBS AG
|12:36
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|12:36
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|11:56
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:53
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:53
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:52
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:50
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|Nokia Neutral
|UBS AG
|11:10
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:10
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|11:09
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|11:08
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11:07
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:49
|SAP Buy
|UBS AG
|10:49
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:58
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:56
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:03
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|08:55
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:53
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|08:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:39
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|07:39
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.