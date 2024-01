ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der europäische Medizintechniksektor sei dem Leitindex Stoxx 600 in den vergangenen zwei Jahren um 30 Prozent hinterhergehinkt, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die nachlassende Inflation spreche aber für höhere Margen in diesem Jahr. Bei Fresenius dürfte der bereinigte operative Gewinn (Ebit) 2024 um 13 Prozent steigen./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2024 / 14:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2024 / 14:57 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.