FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius vor Jahreszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 40 Euro belassen. Der Medizinkonzern dürfte seine Ziele für 2023 erreicht haben, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erwartet allerdings einen zunächst konservativen Ausblick auf das operative Ergebnis (Ebit) im laufenden Jahr. "Hier du?rfte aber ? wie schon im Vorjahr ? Platz nach oben sein", so Kürten./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 11:10 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 11:18 / MEZ



