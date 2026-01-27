Roche Aktie
|352,30CHF
|1,80CHF
|0,51%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 390 Franken auf "Overweight" belassen. Die Wirksamkeit des neuartigen Fettsenkers CT-388 sehe auf den ersten Blick recht gut aus, schrieb James Gordon am Dienstag anlässlich der Phase-II-Studiendaten des Abnehmmittels. Es brauche aber noch Details zur Sicherheit und Verträglichkeit./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Overweight
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
390,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
351,90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
10,83%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
352,20 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,73%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
09:29
|Zuversicht in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|SIX-Handel: SMI zum Start des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
07:56
|Roche erzielt Forschungserfolg mit neuartigem Fettsenker (dpa-AFX)
|
26.01.26
|Verluste in Zürich: SLI zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
26.01.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
26.01.26
|Handel in Zürich: SLI fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
26.01.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
26.01.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: So entwickelt sich der SMI mittags (finanzen.at)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|10:00
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09:34
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|10:00
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09:34
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|10:00
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09:34
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Roche AG (Genussschein)
|351,60
|0,31%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:31
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|10:19
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|10:00
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09:34
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|08:54
|GEA Hold
|Warburg Research
|08:48
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|08:11
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|08:06
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:04
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:39
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:23
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|06:49
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:44
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:33
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.