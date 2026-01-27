GSK Aktie
|21,23EUR
|0,07EUR
|0,33%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 1675 Pence belassen. Die Restrukturierung des Gemeinschaftsunternehmens VIIV werte er als neutral für den Pharmakonzern, die geplante Übernahme von Rapt Therapeutics sowie die geänderte Impfpolitik der USA negativ und das Feedback von Medizinern zur Markteinführung des Asthmamittels Exdensur als nur moderat positiv, so Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16,75 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21,17 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18,43 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
