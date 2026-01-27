GSK Aktie

21,23EUR 0,07EUR 0,33%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

27.01.2026 10:19:03

GSK Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 1675 Pence belassen. Die Restrukturierung des Gemeinschaftsunternehmens VIIV werte er als neutral für den Pharmakonzern, die geplante Übernahme von Rapt Therapeutics sowie die geänderte Impfpolitik der USA negativ und das Feedback von Medizinern zur Markteinführung des Asthmamittels Exdensur als nur moderat positiv, so Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
16,75 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
21,17 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18,43 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

