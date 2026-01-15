NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 53,60 Euro auf "Overweight" belassen. Der Medizinkonzern wolle an der aktuellen Struktur festhalten, schrieb David Adlington am Mittwochabend nach der Präsentation des Konzernchefs auf der Healthcare-Konferenz der Investmentbank. Das Klinik-Geschäft von Helios sorge für den stabilen Unterbau für das Wachstum des Infusions- und Transfusionsspezialisten Kabi./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 22:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 22:13 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.