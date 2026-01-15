Fresenius Aktie

49,49EUR -2,33EUR -4,50%
Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.01.2026 07:55:50

Fresenius SECo Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 53,60 Euro auf "Overweight" belassen. Der Medizinkonzern wolle an der aktuellen Struktur festhalten, schrieb David Adlington am Mittwochabend nach der Präsentation des Konzernchefs auf der Healthcare-Konferenz der Investmentbank. Das Klinik-Geschäft von Helios sorge für den stabilen Unterbau für das Wachstum des Infusions- und Transfusionsspezialisten Kabi./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 22:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 22:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
53,60 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
51,70 € 		Abst. Kursziel*:
3,68%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
49,49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,30%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

mehr Nachrichten