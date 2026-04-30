FUCHS SE VZ Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fuchs SE von 50 auf 49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff lobte in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht die immense Erhöhung der Jahresziele durch den Schmierstoffhersteller./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
40,10 €
Abst. Kursziel*:
22,19%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
40,14 €
Abst. Kursziel aktuell:
22,07%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
KGV*:
