FUCHS Aktie

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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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30.04.2026 11:26:00

FUCHS SE VZ Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fuchs SE nach Quartalszahlen des Schmierstoffherstellers von 44 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die bestätigte operative Ergebnisprognose (Ebit) erscheine konservativ und beinhalte ein rund fünfprozentiges Aufwärtspotenzial zu seiner Schätzung, schrieb Christian Bell am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40,10 € 		Abst. Kursziel*:
14,71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,60%
Analyst Name::
Christian Bell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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