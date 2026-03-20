FUCHS Aktie

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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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20.03.2026 16:40:47

FUCHS SE VZ Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Schmierstoffhersteller habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Anil Shenoy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Ausblick bezeichnete der Experte als "ermutigend". Das Unternehmen sei in der Vergangenheit dazu in der Lage gewesen, steigende Ölpreise mit einer gewissen Verzögerung weiterzugeben./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
33,02 € 		Abst. Kursziel*:
57,48%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
32,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59,71%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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