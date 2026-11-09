GEA Aktie
|71,55EUR
|2,70EUR
|3,92%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gea nach Quartalszahlen von 63 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der starke Auftragseingang des Anlagenbauers liege 10 Prozent über der Konsensprognose "und verbessert die Planungssicherheit für das Geschäftsjahr 2027 spürbar", schrieb Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Bewertungsniveau spiegele das Wachstum und die Ertragskraft aber bereits wider./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Halten
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
71,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
71,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
18:32
|WDH/ROUNDUP 3: Anlagenbauer Gea wächst weniger als erwartet - Aufträge stark (dpa-AFX)
|
18:31
|ROUNDUP 2: Anlagenbauer Gea wächst weniger als erwartet - Aufträge aber stark (dpa-AFX)
|
16:09
|GEA-Aktie mit Plus: Konzern profitiert von Nachfrage aus Pharma- und Getränkeindustrie (Dow Jones)
|
15:30
|ROUNDUP 2: Anlagenbauer Gea wächst weniger als erwartet - Aufträge stark (dpa-AFX)
|
14:00
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
14:00
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:13
|GEA-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.at)
|
11:37
|Analyse: RBC Capital Markets bewertet GEA-Aktie mit Outperform in neuer Analyse (finanzen.at)
Analysen zu GEA
|17:06
|GEA Halten
|DZ BANK
|11:25
|GEA Buy
|UBS AG
|11:10
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|10:48
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:06
|GEA Halten
|DZ BANK
|11:25
|GEA Buy
|UBS AG
|11:10
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|10:48
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|GEA Buy
|UBS AG
|10:48
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:06
|GEA Halten
|DZ BANK
|11:10
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|GEA Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|71,50
|3,85%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:24
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:06
|GEA Halten
|DZ BANK
|16:35
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|16:33
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|16:32
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|15:22
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:48
|Walmart Buy
|UBS AG
|13:42
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:23
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|13:23
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|13:22
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|13:22
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|13:22
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|pbb Buy
|Warburg Research
|13:08
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|13:07
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12:26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11:59
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|11:52
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:27
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:25
|GEA Buy
|UBS AG
|11:24
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:23
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:22
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:15
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11:12
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:53
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:52
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|10:48
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|10:24
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.