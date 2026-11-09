GEA Aktie

71,55EUR 2,70EUR 3,92%
GEA ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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09.11.2026 17:06:51

GEA Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gea nach Quartalszahlen von 63 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der starke Auftragseingang des Anlagenbauers liege 10 Prozent über der Konsensprognose "und verbessert die Planungssicherheit für das Geschäftsjahr 2027 spürbar", schrieb Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Bewertungsniveau spiegele das Wachstum und die Ertragskraft aber bereits wider./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Halten
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
71,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
71,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Reigber 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

GEA 71,50 3,85% GEA

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13:23 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
13:23 DHL Group Hold Warburg Research
13:22 KRONES Buy Deutsche Bank AG
13:22 Nordex Equal Weight Barclays Capital
13:22 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
13:22 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:10 pbb Buy Warburg Research
13:08 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
13:07 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
13:06 Fresenius Overweight Barclays Capital
12:36 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
12:26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
12:26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
12:21 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
12:10 AUMOVIO Buy UBS AG
11:59 LANXESS Kaufen DZ BANK
11:52 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:52 Sanofi Neutral UBS AG
11:27 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
11:25 GEA Buy UBS AG
11:24 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
11:23 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
11:22 Hannover Rück Buy UBS AG
11:16 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11:15 BP Outperform RBC Capital Markets
11:12 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
11:11 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
11:11 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
11:10 GEA Market-Perform Bernstein Research
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10:54 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:54 International Consolidated Airlines Buy Goldman Sachs Group Inc.
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10:48 GEA Outperform RBC Capital Markets
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10:01 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
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