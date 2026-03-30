NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 10,80 auf 10,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Stagflations-Sorgen hätten die Bewertungen von Europas Immobilienkonzernen nahe an ihre Tiefs von 2009 zurückgeworfen, schrieb Jonathan Kownator am Montag. Er passte seine Kursziele an die gestiegenen Realzinsen an./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:43 / BST

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