GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GSK von 1800 auf 1900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst James Gordon liegt mit seiner Umsatz- und Ergebnisprognose für das zweite Quartal leicht über dem Konsens, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht schrieb. Er berücksichtigte zudem die jüngste Übernahme von Nuvalent. Auf den US-Onkologiespezialisten dürfte sich auch das Portfolioreview der Briten fokussieren./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 21:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
19,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
19,89 £
|
Abst. Kursziel*:
-4,45%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
19,92 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,62%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
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