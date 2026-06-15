GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
15.06.2026 10:58:12
GSK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Der angebotene Übernahmepreis von 9,4 Milliarden US-Dollar für das US-Biotech-Unternehmen Nuvalent erscheine ihm gerechtfertigt, schrieb Matthew Weston am Freitag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 12:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
19,40 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
23,16 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
19,77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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