GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für GSK von 1870 auf 1890 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Rajan Sharma rechnet mit einem Quartal im Rahmen der Erwartungen, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Das HIV-Geschäft dürfte stark gelaufen sein. Portfolio-Updates seien es, die wirklich im Fokus stünden./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 05:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
18,90 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
19,92 £
|
Abst. Kursziel*:
-5,12%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
19,91 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,07%
|
Analyst Name::
Rajan Sharma
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
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