GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Der Zukauf des US-Unternehmens Nuvalent bringe zwei weit fortgeschrittene Wirkstoffkandidaten gegen Lungenkrebs mit, schrieb Zain Ebrahim am Dienstag anlässlich der Übernahmemeldung. Das Marktpotenzial liege bei mehreren Milliarden US-Dollar, je nach Ausgang der Phase-III-Tests 2029./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 11:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 12:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
21,35 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
19,00 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
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