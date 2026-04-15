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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Die frühen Phase-1b-Daten des Antikörpers B7H4 gegen resistente Ovarialkarzinome seien vielversprechend, schrieb Zain Ebrahim am Montag. Sie seien allerdings vergleichbar mit Mitteln der Konkurrenz, die zeitlich die Nase vorn hätten./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 06:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 06:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
17,00 £
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
24,95 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
21,31 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
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KGV*:
-
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