FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hannover Rück von 219 auf 265 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Ziele des Rückversicherers für die kommenden drei Jahre "sind wahrscheinlich konservativ angesichts des günstigen Marktumfelds in der Rückversicherung und des höheren Zinsniveaus", schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Bewertungsaufschlag der Aktie zur Branche erscheine angesichts des langfristig überdurchschnittlichen Abschneidens in der Vergangenheit gerechtfertigt./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2023 / 10:28 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2023 / 10:35 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.