NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach einem Gespräch mit Unternehmensmanagern auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Unter anderem sei über die Vertragserneuerungen im Januar gesprochen worden, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese seien sehr gut gewesen. Das Ertragspotenzial des Rückversicherers dürfte in diesem Jahr zwar geringer ausfallen als von manchen erwartet. Er glaubt aber, dass dies durch die Ergebnisse in den Folgejahren mehr als ausgeglichen wird./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 14:50 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2024 / 14:50 / EST



