Hapag-Lloyd Aktie

122,50EUR -9,90EUR -7,48%
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

14.08.2025 13:06:29

Hapag-Lloyd Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Containerreederei habe die Erwartungen der Schweizer Großbank vor allem kostenbedingt verfehlt, schrieb Cristian Nedelcu in einer ersten Reaktion am Donnerstag./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Sell
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
133,10 € 		Abst. Kursziel*:
-17,36%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
122,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,20%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

