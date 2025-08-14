Hapag-Lloyd Aktie
|122,50EUR
|-9,90EUR
|-7,48%
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Containerreederei habe die Erwartungen der Schweizer Großbank vor allem kostenbedingt verfehlt, schrieb Cristian Nedelcu in einer ersten Reaktion am Donnerstag./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Sell
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
133,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-17,36%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
122,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,20%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
