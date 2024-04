HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach einem Kapitalmarkttag von 122 auf 116 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die strategischen Ziele der Reederei für das Jahr 2030 hätten keine Überraschungen mit sich gebracht, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht darin aber eine "umsichtige Fortsetzung der bestehenden Bemühungen". In seinem Modell bezog er unter anderem einen eher vorsichtigen diesjährigen Ausblick ein./tih/gl



