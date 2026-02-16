Hermès Aktie

2 106,00EUR -37,00EUR -1,73%
Hermès für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

16.02.2026 10:58:09

Hermès (Hermes International) Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analystin Carole Madjo aktualisierte nach den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2025 am Montag ihre Ergebnisschätzungen für den Luxusgüterhersteller. Sie rechnet weiterhin mit solidem Wachstum./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Equal Weight
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
2 310,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
2 102,00 € 		Abst. Kursziel*:
9,90%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
2 106,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,69%
Analyst Name::
Carole Madjo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

Analysen zu Hermès (Hermes International)

10:58 Hermès Equal Weight Barclays Capital
08:02 Hermès Outperform Bernstein Research
13.02.26 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 Hermès Neutral UBS AG
12.02.26 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Hermès (Hermes International) 2 105,00 -1,77% Hermès (Hermes International)

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

