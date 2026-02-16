Hermès Aktie
|2 106,00EUR
|-37,00EUR
|-1,73%
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
16.02.2026 10:58:09
Hermès (Hermes International) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analystin Carole Madjo aktualisierte nach den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2025 am Montag ihre Ergebnisschätzungen für den Luxusgüterhersteller. Sie rechnet weiterhin mit solidem Wachstum./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Equal Weight
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
2 310,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
2 102,00 €
|
Abst. Kursziel*:
9,90%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
2 106,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,69%
|
Analyst Name::
Carole Madjo
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|10:58
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|08:02
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|2 105,00
|-1,77%
